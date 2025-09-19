Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровня

Азербайджан и Европейский союз создадут экономическую рабочую группу высокого уровня.

Об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос написала на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"Провели активную дискуссию с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Мир в регионе (Южного Кавказа - ред.) открывает возможности для рынков, торговли и инвестиций. Чтобы воспользоваться ими, мы договорились создать Экономическую рабочую группу высокого уровня. Мы продолжим укреплять наше партнерство", - написала Кос.