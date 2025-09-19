Уж кто бы говорил о плохом наследии, только не Левон Тер-Петросян - глава Аппарата Пашиняна

Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян не вправе говорить о наследии нынешней власти, поскольку сам он после себя оставил наследие в виде Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Об этом заявил заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян, комментируя слова Тер-Петросяна о том, что армянский премьер Никол Пашинян опустошает страну, оставляя преемникам незавидное наследие.

«Кто-кто, а ЛТП [Левон Тер-Петросян] не имеет права говорить о наследии, он оставил после себя в наследие Робика-Сержика и всяких гиен. Первый президент Армении принес людям беду в виде Робика-Сержика и сбежал, как всегда», - подчеркнул Чахоян.

Источник: Telegram-канал «Инфотека24»