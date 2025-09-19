Азербайджан и Иран на следующей неделе проведут заседание МПК

На следующей неделе в Тегеране состоится заседание ирано-азербайджанской совместной межправительственной комиссии (МПК) экономическому сотрудничеству.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеграм-канал Azad İran, об этом проинформировал заместитель председателя Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Хусейн Пирмоэззен на встрече с послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

Пирмоэззен также отметил, что между двумя странами планируется создание логистического порта и совместного промышленного городка в Билясуварской зоне свободной торговли и промышленности.

По его словам, эти проекты будут реализованы с согласия президентов Ирана и Азербайджана и с одобрения Совместной экономической комиссии. В настоящее время продолжаются технические процессы по реализации соглашений.