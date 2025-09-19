«Я и сам нередко путаюсь»: Пашиняна не смущает, что Трамп снова назвал Армению «Албанией» - ВИДЕО

Премьер-министра Армении не смущает, что президент Дональд Трамп путает Албанию с Арменией - такое, по словам Никола Пашиняна, бывает, но это не значит, что президент США не знает разницу между двумя странами.

Об этом в беседе с журналистами 18 сентября заявил сам Пашинян, отвечая на вопрос о том, что Трамп несколько раз называл Армению Албанией.

«Любой человек, любой руководитель страны исправляет свои опечатки, и президент США уже этот сделал в своей записи в «X»», - сказал Пашинян.

Он добавил, что и сам недавно допустил путаницу с именами известных армянских боксеров, но это не означает, что он не различает этих людей.

На вопрос о наличии у него телефонного номера президента США, армянский премьер ответил, что не может опубликовать список своих телефонных контактов. «При этом при необходимости могу опубликовать СМС-сообщения, но список контактов не могу», - отметил Пашинян, передает News.am.

Вчера на пресс-конференции в Лондоне Трамп, вновь коснувшись своей роли в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, снова назвал Армению «Албанией».

Президент США уже в третий раз ошибается в произнесении названия Армении. За 2 последних месяца – в августе и сентябре, это произошло в в эфире ток-шоу ведущего Марка Левина и в эфире телеканала Fox News.