Россия оспорила решение ИКАО о причастности к гибели малайзийского Boeing

Россия оспорила решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о том, что она причастна к катастрофе Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, сообщил МИД.

Лайнер «Малайзийских авиалиний» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, около 200 из них — подданные Нидерландов. Все они погибли.

В 2022 году окружной суд в Гааге признал виновными в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко, еще один россиянин, Олег Пулатов, был оправдан. Суд постановил, что MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое на тот момент находилось под контролем ДНР.

Кремль отмечал, что Москву отстранили от расследования, это не способствовало его объективности.

«18 сентября Российская Федерация <...> оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к гибели малайзийского «Боинга» рейса MH17», — сказано в сообщении.

В МИДе отметили, что ИКАО взял за основу своего майского решения «весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны — Нидерландов, с опорой на подтасованные факты, предоставленные главным образом еще одной заинтересованной стороной — Украиной».

Решение было обжаловано «по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры».

Нидерланды в середине мая сообщили, что Совет ИКАО встал на их сторону, а также Австралии, подавших в 2022-м иск с намерением добиться обвинения Москвы в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), которая требует от государств воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов в полете. Нидерланды и Австралия также требовали, чтобы Россия возместила ущерб, причиненный нарушением правил. Обжалование решения российской стороной также осуществлено согласно конвенции.

В июле Европейский суд по правам человека признал Россию виновной по делу о крушении малайзийского Boeing.

