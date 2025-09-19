Израиль готовит жесткий ответ на возможное признание Парижем Палестины

Израиль готовится к принятию жестких мер в отношении Франции в связи с намерением Парижа признать государственность Палестины.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух европейских чиновников и эксперта, осведомленного о позиции израильского правительства, Израиль "готовит несколько вариантов действий". Они могут включать ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где функционирует Палестинская национальная администрация. В пакете возможных мер закрытие французского консульства в Иерусалиме и шаги в отношении принадлежащих Франции объектов и территорий в Израиле, таких как Святилище Элеоны, место паломничества христиан.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио проинформировала, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, "в повестке дня [израильского] премьер-министра" Биньямина Нетаньяху.

По словам европейского дипломата, Израиль "не остановится ни перед чем в плане ответных действий".

Что бы ни случилось, отношения между Францией и Израилем "значительно ухудшатся", заявил он. "[Макрон] был движущей силой в данном вопросе, … и диалог с Нетаньяху уже осложнился", - добавил дипломат.

Источник: ТАСС