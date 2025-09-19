Дорожная полиция предупредила водителей - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям.

Как сообщает 1news.az, в обращении говорится, что выезд на дорогу на неисправном автомобиле многократно увеличивает риск ДТП.

«В связи с этим техническое состояние транспортных средств, особенно состояние шин, всегда должно быть под контролем. Недостаточная глубина протектора шин или движение на изношенных шинах приводят к ослаблению контакта с дорогой, значительному увеличению тормозного пути и потере управления транспортным средством.

Особенно на мокрых и скользких дорогах такие условия многократно увеличивают риск аварии», - отмечается в обращении.

Было подчеркнуто, что выезжать на дорогу на технически неисправном автомобиле, особенно на старых и непригодных шинах, недопустимо. «Каждый водитель должен строго следить за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно принимать меры для обеспечения безопасности», - говорится в обращении.