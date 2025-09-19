 Генассамблея ООН разрешила Палестине участвовать в обсуждениях в дистанционном формате | 1news.az | Новости
Генассамблея ООН разрешила Палестине участвовать в обсуждениях в дистанционном формате

First News Media23:00 - 19 / 09 / 2025
Генассамблея ООН разрешила Палестине участвовать в обсуждениях в дистанционном формате

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, разрешающую Палестине принимать участие в предстоящих на следующей неделе политических дебатах в дистанционном формате.

Среди соавторов документа, помимо Палестины, также числятся Боливия, Египет, Кувейт, Мавритания, Нигерия, Норвегия, Сенегал и Венесуэла.

Резолюция, в частности, предоставляет Палестине право использовать заранее записанное выступление президента Палестины Махмуда Аббаса во время дебатов, «без создания прецедента».

Причиной этому стало отказ правительства США выдать визу палестинской делегации.

Резолюция распространяется только на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи.

В поддержку документа высказались 145 стран-членов ООН. Против проголосовали 5 стран, включая США. Шесть государств воздержались.

