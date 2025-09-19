 На манифестации в Париже задержали более ста человек | 1news.az | Новости
В мире

На манифестации в Париже задержали более ста человек

First News Media12:25 - Сегодня
На манифестации в Париже задержали более ста человек

Более 100 человек были задержаны в четверг в Париже в ходе массовой манифестации против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в пятницу префект столичной полиции Лоран Нуньес.

"Цифры менялись в течение дня. В общей сложности было произведено 103 задержания, из них 89 человек были взяты под стражу", - сказал он в эфире радиостанции Franceinfo.

Нуньес не привел обновленные цифры по всей Франции. Накануне и.о. главы МВД Брюно Ретайо заявил, что 309 человек были задержаны в ходе массовых манифестаций в стране.

В четверг по всей Франции прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По данным МВД, на акции вышли более 500 тысяч человек, из которых 55 тысяч – в Париже. В свою очередь, ведущий профсоюз Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил о 1,1 миллиона манифестантов.

В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год.

Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Бывший премьер также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).

Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных.

Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.

