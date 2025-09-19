Донорство костного мозга: зачем это нужно и почему не стоит бояться

Донорство костного мозга остается одной из самых важных и при этом наименее понятных процедур современной медицины.

Несмотря на устойчивые мифы о боли и рисках, специалисты уверяют: стать донором не страшно и не опасно, а результатом может стать спасенная жизнь человека с тяжелым заболеванием крови.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Министерство здравоохранения, эксперт здравоохранения Наргиз Алиева объясняет, что пересадка костного мозга необходима пациентам с генетическими и онкогематологическими болезнями — лейкемией, лимфомой, множественной миеломой, апластической анемией, талассемией.

Донорские стволовые клетки заменяют повреждённые клетки крови и запускают процесс кроветворения, что нередко становится единственным шансом на выздоровление.

Сам забор костного мозга или стволовых клеток проводится двумя способами: хирургическим и через кровь.

В первом случае материал берут под общим наркозом, во втором уже специальное устройство отделяет нужные клетки из крови. В обоих вариантах донор не испытывает боли, а его здоровье тщательно контролируется на каждом этапе. Организм быстро восполняет потерянные клетки, поэтому процедура не представляет опасности для жизни и не приводит к долгосрочным последствиям.

Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 44 лет (в некоторых странах и до 60), прошедший медицинское обследование. Главным условием является совместимость с пациентом по лейкоцитарным антигенам (HLA), а группа крови при этом значения не имеет. Если совпадение подтверждено, донор приглашается на процедуру, которая проводится только на добровольной основе.

Один человек может подарить шанс на жизнь другому, а страхи и предрассудки вокруг процедуры часто основаны на недостатке информации. Регистрация в базе доноров — простой шаг, который способен изменить судьбу целой семьи, ведь иногда именно одна совместимая проба становится единственной надеждой на спасение.

Джамиля Суджадинова