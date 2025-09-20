Трамп прокомментировал инцидент с истребителями в Эстонии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения об инциденте с якобы российскими истребителями в Эстонии.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ему скоро проведут брифинг по данному вопросу.

19 сентября генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

Источник: Gazeta.Ru