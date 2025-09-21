Азербайджанские кикбоксеры завоевали на чемпионате Европы 21 медаль

Сборная Азербайджана показала высокий результат на чемпионате Европы по кикбоксингу по версии WAKO среди молодежи, подростков и кадетов, проходившем с 12 по 21 сентября в итальянском Лидо-ди-Йезоло.

Как сообщает Report, в общей сложности национальная команда завоевала 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей, поднявшись на 14-е место среди 41 страны-участника.

Член судейской коллегии, судья республиканской и международной категории Сабина Гиясова вышла в международную категории А и была избрана лучшим женским судьей соревнований.

Вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана (ФКА) Эдуард Мамедов поздравил всех членов национальной команды и тренеров с достигнутыми успехами.

Вместе с тем, он выразил благодарность почетному президенту ФКА Адилю Алиеву и сыгравшему неоценимую роль в развитии кикбоксинга президенту федерации Орхану Алиеву, а также Министерству молодежи и спорта за всестороннюю поддержку федерации на каждом соревновании.