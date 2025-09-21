США не пригласили на конференцию по демократии в рамках Генассамблеи ООН

Бразилия не допустила США до участия во втором форуме «В защиту демократии и против экстремизма», который пройдет в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Мероприятие запланировано на 24 сентября. Ожидается, что в нем примут участие представители около 30 государств. Встречу организуют президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совместно с лидерами Испании Педро Санчесом, Уругвая Яманду Орси, Чили Габриэлем Боричем и Колумбии Густаво Петро.

«На фоне американских санкций Бразилия исключила США из второго форума «В защиту демократии и против экстремизма», — говорится в материале.

Из него следует, что решение было принято из-за политики американского лидера Дональда Трампа. Речь идет о его попытках поставить под сомнение демократию в Бразилии, а также нападках на ее избирательную и судебную системы.

Источник: Gazeta.Ru