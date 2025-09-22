Секретарь Совбеза Армении: «Маршрут Трампа» послужит миру в регионе Южного Кавказа

Диалог - лучший метод решения и предотвращения конфликтов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на проходящем в Иреване семинаре ПА НАТО «Роуз-Рот».

По его словам, символично, что семинар проходит после саммита лидеров Азербайджана, Армении и США 8 августа в Вашингтоне, по итогам которого на Южном Кавказе установился мир, которого ждали народы долгие годы.

Ныне, продолжил А.Григорян, необходимо работать над институционализацией мира, дабы сделать его долгосрочным. В этом важная роль отводится разблокированию коммуникаций в регионе, с целью чего Армения представила проект «Перекресток мира». Этой же цели послужит «Путь Трампа», договоренность о создании которого также была достигнута на саммите в Вашингтоне.

Источник: News.am