В этот день на Земле усилятся геомагнитные бури

Ожидается, что 22 сентября на Земле усилятся геомагнитные бури.

Как передает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук.

«Прогноз на день: геомагнитная обстановка - ожидаются геомагнитные колебания. Активность вспышек - медленно растущая, сопровождается средними рисками для Земли», - говорится в сообщении.

Согласно графику, опубликованному на сайте лаборатории, вероятность магнитных бурь составляет 51%.