Тома Холланда госпитализировали со съемок новой части «Человека-паука»

Феликс Вишневецкий15:50 - Сегодня
Съёмки нового «Человека-паука» приостановлены из-за госпитализации исполнителя главной роли Тома Холланда.

В минувшую пятницу съёмки фильма «Spider-Man: Brand New Day» в Глазго были временно остановлены после того, как Том Холланд получил лёгкое сотрясение мозга во время трюка, сообщает 1news.az со ссылкой на Deadline.

Актёр проходит лечение и сделает паузу в качестве предосторожности, но, как ожидается, вернётся на площадку в течение нескольких дней – но на выходных он вместе с невестой и коллегой по фильму Зендаей посетил благотворительное мероприятие.

Премьера «Spider-Man: Brand New Day» запланирована на 24 июля 2026 года.

