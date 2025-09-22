Тома Холланда госпитализировали со съемок новой части «Человека-паука»
Съёмки нового «Человека-паука» приостановлены из-за госпитализации исполнителя главной роли Тома Холланда.
В минувшую пятницу съёмки фильма «Spider-Man: Brand New Day» в Глазго были временно остановлены после того, как Том Холланд получил лёгкое сотрясение мозга во время трюка, сообщает 1news.az со ссылкой на Deadline.
Актёр проходит лечение и сделает паузу в качестве предосторожности, но, как ожидается, вернётся на площадку в течение нескольких дней – но на выходных он вместе с невестой и коллегой по фильму Зендаей посетил благотворительное мероприятие.
Премьера «Spider-Man: Brand New Day» запланирована на 24 июля 2026 года.
