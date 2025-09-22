Микаил Джаббаров: Общая стоимость контрактов, подписанных только в первый день форума, достигла $5,5 млрд

I Азербайджанский инвестиционный форум совпадает с важным этапом для страны и региона в целом, заявил журналистам министр экономики республики Микаил Джаббаров.

По его словам, в качестве логического результата документа, подписанного 8 августа лидерами Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне, стали новые возможности для повышения экономической активности на Южном Кавказе и на более широкой географии.

Министр подчеркнул, что форум привлекает внимание как количеством и качеством участников, так и составом представителей государства и бизнеса: «Это показатель высокого интереса к нашей стране и азербайджанскому бизнесу. С политической точки зрения форум проходит под патронажем президента Ильхама Алиева и одновременно является проявлением растущей геоэкономической роли Азербайджана».

М.Джаббаров, поблагодарив партнёров, поддержавших организацию форума, отметил, что мероприятие станет традиционным: «Главная цель этого форума, который планируется проводить в Азербайджане каждый год в сентябре, — повысить внимание к экономике страны, а также внести вклад в развитие сотрудничества и экономических возможностей в регионе».

Министр сообщил, что в первый день форума был подписан ряд важных коммерческих документов: «Особенно хотелось бы отметить крупный проект в сфере недвижимости, который будет реализовываться в Баку инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов долларов США. Кроме того, было подписано соглашение с инвестиционной компанией из Саудовской Аравии о создании впервые в нашей стране и регионе предприятия по опреснению морской воды».

Министр сообщил, что общая стоимость контрактов, подписанных только в первый день форума, достигает $5,5 млрд.

«Завтра в рамках форума ожидается подписание и других важных документов. Они будут охватывать экономические и инвестиционные проекты, которые будут реализованы азербайджанскими компаниями как в нашей стране, так и за рубежом», - сказал министр.

Гафар Агаев