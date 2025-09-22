Парвиз Шахбазов: Азербайджан создаёт региональную платформу по зелёной энергетике

«Центральная Азия, Южный Кавказ и Каспийский регион становятся единым геополитическим пространством», заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Министр отметил, что сегодня совместные усилия стран Центральной Азии и Южного Кавказа открывают важные возможности для развития партнёрства в области зелёной энергетики вдоль Среднего коридора.

«Дальновидная политика президента Ильхама Алиева принесла мир и стабильность в регион, повысила значимость Среднего коридора и укрепила стратегическое партнёрство», — подчеркнул Парвиз Шахбазов.

По его словам, к настоящему времени Азербайджан привлёк $144 млрд инвестиций в нефтегазовый сектор и посредством энергетических коридоров создал выход из Каспия в Средиземное, Чёрное и Адриатическое моря. Только по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировой рынок было транспортировано 540 млн тонн азербайджанской и 53 млн тонн центральноазиатской нефти.

Министр отметил, что в настоящее время сотрудничество со странами Центральной Азии вступило в новый этап: «Объединение электросетей Казахстана, Узбекистана и Азербайджана открывает путь к реализации Транскаспийского зеленого энергетического коридора. Эта инициатива превратит регион в ведущий центр глобального зеленого перехода».

Парвиз Шахбазов добавил, что в течение следующих двух лет в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью более 2000 МВт. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности будет увеличена до 38%.

По словам министра, до 2032 года планируется создать более 6 ГВт мощностей возобновляемой энергетики на Каспии и суше, а также поэтапно ввести в эксплуатацию зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа.

Кроме того, ведутся работы по проектам коридоров зеленой энергии по маршрутам Азербайджан-Турция-Европа и Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. Эти инициативы также будут способствовать укреплению связей со странами Центральной Азии.

Министр сообщил, что в прошлом году в ходе Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии: «На основе этого соглашения в Баку создано совместное предприятие под названием «Green Corridor Alliance». Тендер на разработку технико-экономического обоснования проекта состоится в следующем месяце, а сам процесс начнется до конца года».

Парвиз Шахбазов в заключение отметил, что зеленые энергетические коридоры укрепят не только энергетическую безопасность, но и цифровые и транспортные связи: «Переход на зеленую энергетику — это не только технический и экологический процесс, но и масштабная трансформация, формирующая новые логистические и энергетические рынки, создающая конкурентные преимущества и укрепляющая геополитическую стабильность региона».

Гафар Агаев