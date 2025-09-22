Нетаньяху заявил о намерении Израиля бороться против признания Палестины

Израиль будет бороться против признания палестинской государственности на всех площадках, включая ООН.

С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства страны.

"Нам (Израилю - прим. ТАСС) придется бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше (Израиля - прим. ТАСС) существование и станет абсурдной наградой для терроризма", - сказал премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Премьер также подтвердил, что в середине следующей недели направится в США, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

"Я [в середине недели] отправлюсь на Генеральную Ассамблею ООН, а после этого встречусь с нашим другом, президентом Трампом. В ООН я представлю правду, это - правда Израиля, но это также объективная правда о нашей справедливой борьбе с силами зла. Я также представлю наше видение истинного мира, мира, проистекающего из силы", - сказал он.