В Товузе 64-летнего мужчину избили до смерти: есть задержанный
18 сентября в селе Эйюблу Товузского района было обнаружено тело Эльхана Керим оглы Мамедова (1961 г.р.).
Об этом сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно информации, в результате расследования, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что Э.Мамедов был избит и умышленно убит местным жителем, ранее судимым Яшаром Муса оглы Гасымовым (1975 г.р.).
Подозреваемый Я.Гасымов задержан и передан следствию.
Расследование по данному факту продолжается.
