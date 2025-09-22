В Товузе 64-летнего мужчину избили до смерти: есть задержанный

18 сентября в селе Эйюблу Товузского района было обнаружено тело Эльхана Керим оглы Мамедова (1961 г.р.).

Об этом сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, в результате расследования, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что Э.Мамедов был избит и умышленно убит местным жителем, ранее судимым Яшаром Муса оглы Гасымовым (1975 г.р.).

Подозреваемый Я.Гасымов задержан и передан следствию.

Расследование по данному факту продолжается.