Трамп и Маск появились вместе на церемонии прощания с Кирком

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).

Это одно из первых их публичных появлений вместе после ссоры, последовавшей за уходом Маска из команды американского лидера.

Во время трансляции камера показала Трампа и Маска, которые общались между собой в президентской ложе.

Президент США что-то увлеченно рассказывал, слегка наклонившись к Маску, а тот слушал его и молчал, сложив кисти в так называемый треугольник власти.

Этот момент был запечатлен во время выступления главы Пентагона Пита Хегсета. Позже камера вновь показала ложу: в этот момент Трамп и Маск пожали друг другу руки, после чего президент что-то сказал Маску на ухо и похлопал его по спине. В ту же минуту Маск удалился.

Еще через 10 минут произносивший речь со сцены сын президента Дональд Трамп - младший спародировал голос своего отца, заявив, что после одного неудачного поста тот звонил ему и сказал: «Знаешь, Дон, ты становишься слишком агрессивным в социальных медиа, расслабься». Камера вновь показала VIP-ложу крупным планом: там можно было увидеть улыбающегося президента США, который помахал сыну и показал ему большой палец в знак одобрения шутки, однако в этот раз на месте Маска рядом с Трампом сидел уже другой мужчина.

Позже Трамп позитивно отозвался о своей беседе с Маском.

«Илон подошел и поздоровался, - заявил он журналистам пресс-пула Белого дома в ответ на соответствующий вопрос во время полета из Аризоны в Вашингтон. - Думаю, это было здорово, он подошел, и мы немного поговорили».

Американский лидер не стал раскрывать подробности его беседы с Маском.

Напомним, что после ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины.

Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE).

Источник: ТАСС