В Баку стартовал I Азербайджанский международный инвестиционный форум - ФОТО

Сегодня в Баку начал работу I Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2025).

Как сообщает 1news.az, мероприятие, которое завершится завтра, организовано Министерством экономики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В форуме принимают участие представители правительства, бизнесмены и международные инвесторы.

В рамках мероприятия ожидается подписание ряда меморандумов о взаимопонимании.

На форуме завотделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов зачитает приветствие Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам мероприятия.

Форум предоставляет уникальную площадку для изучения инвестиционных возможностей в странах, расположенных на стратегическом пересечении Востока и Запада, для формирования будущего глобальной торговли и устойчивых цепочек поставок. Помимо получения ценных знаний о новых парадигмах глобальной конкурентоспособности, участники мероприятия получат возможность установить контакты на высоком уровне, заключить стратегические соглашения и сформировать новые партнёрские отношения.

Гафар Агаев