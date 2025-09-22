США разрабатывают план по возобновлению производства обогащенного урана
Администрация США разрабатывает план по скорейшему возобновлению производства внутри страны обогащенного урана.
Об этом заявил министр внутренних дел страны Дуглас Бергам.
«Мы позволили себе попасть в зависимость от Китая и России в отношении критически важных минералов», - сказал он журналистам пресс-пула Белого дома на борту президентского самолета во время полета из Аризоны в Вашингтон.
«Неприемлемо, чтобы Америка покупала уран у России, поэтому мы с министром энергетики Крисом Райтом очень усердно работаем над тем, чтобы разработать план, который позволит Соединенным Штатам как можно скорее возобновить производство обогащенного урана внутри страны», - добавил глава ведомства.
15 сентября министр энергетики США заявил, что страна еще не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой зависимости от поставок из РФ. По данным Bloomberg, Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране.
Источник: ТАСС