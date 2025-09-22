Ким Чен Ын открыт к переговорам с США, но не откажется от ядерного оружия

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что открыт к переговорам с США, если те перестанут требовать от КНДР отказаться от ядерного оружия.

«Если Соединенные Штаты откажутся от своей бредовой одержимости денуклеаризацией и, осознавая реальность, действительно захотят мирного сосуществования с нами, то нет никаких причин, по которым мы не сможем этого добиться», - заявил Ким, выступая в парламенте страны.

«Мир уже хорошо знает, что делают Соединенные Штаты после того, как, вынудят страну отказаться от ядерного оружия, - цитирует слова северокорейского лидера государственное информагентство KCNA. - Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия».

Ким Чен Ын также заявил, что «не будет иметь никаких дел» с властями Южной Кореи. А вот о президенте США Дональде Трампе у него, по его словам, сохранились «теплые воспоминания». Ким и Трамп встречались три раза во время первого срока республиканца в Белом доме.

25 августа президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил организовать еще одну личную встречу Трампа и Кима. По мнению Ли, такая встреча могла бы состояться во время визита президента США в Южную Корею на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в октябре.

«Я бы с удовольствием встретился с ним (с Кимом - ред.) в этом году», - отреагировал на это предложение Трамп.

Глава Белого дома заявил, что хорошо знает северокорейского руководителя: «Лучше, чем почти любой другой, за исключением его сестры». «Я буду рад увидеть его. Он был очень дружелюбен со мной», - процитировало слова американского лидера агентство AFP.

Источник: DW