Эмин Агаларов: «Большая гордость видеть, что в Азербайджане проводятся международные мероприятия»

Азербайджан - страна, заслуживающая особого внимания.

Как сообщает 1news.az, об этом в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025), проходящего в Баку, заявил владелец и основатель «Sea Breeze», президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

Он подчеркнул, что в Азербайджане регулярно проводятся различные международные мероприятия:

«Для нас — большое чувство гордости наблюдать за развитием страны во всех сферах и видеть, что здесь организуются грандиозные международные события, которые объединяют людей со всего мира».

Э.Агаларов выразил благодарность правительству Азербайджана: «Прежде всего хочу поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его видение, дальновидность, лидерство и за то, что проведение этого мероприятия стало возможным именно сегодня. Его видение превращает регион в один из крупнейших туристических центров. Мы надеемся, что в будущем сможем предоставить вам еще больше возможностей».

Гафар Агаев