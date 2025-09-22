Кристофер Нолан избран главой Гильдии режиссёров Америки

Режиссер Кристофер Нолан, создатель «Оппенгеймера», официально возглавил Гильдию режиссеров Америки.

Об этом организация сообщила в субботу, назвав избрание Нолана ключевым событием на фоне масштабных перемен в киноиндустрии.

«Это одна из величайших наград в моей карьере. Наша индустрия переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за оказанное доверие», - заявил Нолан, известный защитник традиционного кинопоказа и работы с пленкой.

Кристофер Нолан сменил на посту президента Лесли Линку Глаттер, руководившую DGA в течении последних четырех лет, включая период голливудских забастовок 2023 года. Новый глава намерен сотрудничать с советом директоров для укрепления творческих и экономических гарантий членов организации, в которую входят около 19,5 тысячи кино- и телережиссеров.

Стоит отметить, что следующий проект режиссера – масштабная экранизация гомеровской «Одиссеи», премьера которой запланирована на 17 июля.

Источник: ABC

Джамиля Суджадинова