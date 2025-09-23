Айдын Керимов: В Шуше есть широкие возможности для развития медицинского туризма

В Шуше существуют широкие возможности для развития медицинского туризма.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на I Международном инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что чистый воздух и прекрасная природа благоприятствуют развитию медицинского туризма.

При поддержке TƏBİB и Министерства здравоохранения «в Шуше создаются условия для оказания медицинских услуг, особенно для реабилитации после хирургических операций, а также проводятся консультации с международными экспертами по развитию гостиничного сектора».

Гафар Агаев