 Названа дата первого переселения в Агдам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Названа дата первого переселения в Агдам

Фаига Мамедова14:50 - Сегодня
Названа дата первого переселения в Агдам

Первое переселение в город Агдам планируется на ноябрь этого года.

Как передает 1news.az, об этом журналистам сообщил Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

«В настоящее время совместно с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев составляется список семей для переселения. На первом этапе в город планируется переселить 110 семей», - отметил он.

Поделиться:
397

Актуально

Xроника

Президент и первая леди Азербайджана прибыли в штаб-квартиру ООН

Политика

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Общество

«Gabala Hospitality Group» представила Азербайджан на «Международных днях гастрономии» в ...

Общество

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный ...

Общество

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут

10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

Объявлен дополнительный набор в колледжи

Возрождение Лачина: еще 20 семей вернулись в родной город - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

«Это такси, а не ресторан»: пассажирку бакинского такси встретила неожиданная надпись - ФОТО

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

Последние новости

В Баку запускается новый регулярный автобусный маршрут

Сегодня, 18:30

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Сегодня, 18:15

Сахиба Гафарова обсудила с новым послом Польши перспективы сотрудничества

Сегодня, 18:00

На Генеральной Ассамблее ООН начались высокоуровневые дебаты

Сегодня, 17:55

10-й по счету Caspian Air Cargo Summit отличился рекордным числом участников и знаменательными заявлениями

Сегодня, 17:50

Рубио допустил прекращение содействия США в урегулировании российско-украинской войны

Сегодня, 17:47

Президент и первая леди Азербайджана прибыли в штаб-квартиру ООН

Сегодня, 17:37

Экс-начальник охраны Сержа Саргсяна обвинил его в продаже земель близ «Ераблура»

Сегодня, 17:25

Академия Алины Кабаевой примет участие в III Играх стран СНГ

Сегодня, 17:05

Объявлен дополнительный набор в колледжи

Сегодня, 17:00

Возрождение Лачина: еще 20 семей вернулись в родной город - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:52

В Баку одну из центральных улиц перекроют на два дня

Сегодня, 16:35

TƏBİB поблагодарил водителей - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям: Женщине не к лицу тюрьма

Сегодня, 16:10

Образовательная программа Azercell «DataMinds Bootcamp» подготовила новых специалистов в области данных и искусственного интеллекта - ФОТО

Сегодня, 15:58

Глава МАГАТЭ хочет стать генсеком ООН

Сегодня, 15:53

Пашинян: Нынешняя Конституция Армении - навязанная повестка дня

Сегодня, 15:45

В Турции арестованы таможенники, продававшие в Telegram секретные данные об оборонке

Сегодня, 15:38

Серж Саргсян ответил Пашиняну цитатами Марка Твена и Альберт Эйнштейна

Сегодня, 15:33

В двух городах Азербайджана откроют фан-зоны для III Игр стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:28
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30