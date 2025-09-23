Названа дата первого переселения в Агдам

Первое переселение в город Агдам планируется на ноябрь этого года.

Как передает 1news.az, об этом журналистам сообщил Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

«В настоящее время совместно с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев составляется список семей для переселения. На первом этапе в город планируется переселить 110 семей», - отметил он.