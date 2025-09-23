Сахиба Гафарова обсудила с новым послом Польши перспективы сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 23 сентября провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в нашей стране Павлом Радомским.

Как сообщили в парламенте, Сахиба Гафарова поздравила П.Радомского с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и выразила надежду, что в своей будущей деятельности в качестве посла он внесет вклад в дальнейшее расширение двусторонних отношений.

В ходе беседы была отмечена богатая история связей между нашими странами и народами, и с удовлетворением было упомянуто текущее развитие отношений между Азербайджаном и Польшей в политической и экономической сферах. Также была подчеркнута роль визитов высшего и высокого уровней в прогрессе взаимосвязей.

Была отмечена положительная роль межпарламентских отношений в развитии сотрудничества и важность контактов в этом направлении. Стороны выразили единое мнение, что взаимные визиты, в том числе деятельность групп дружбы, способствуют дальнейшему углублению отношений между нашими законодательными органами.

Посол Павел Радомский поделился впечатлениями о развитии нашей страны и столицы Баку. Он отметил, что посетил освобожденные от оккупации территории, и подчеркнул, что широкомасштабные строительные работы, проводимые там, произвели на него глубокое впечатление.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.