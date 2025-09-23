 В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших | 1news.az | Новости
В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

First News Media19:00 - Сегодня
23 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Мамедтаги Керимов, дав показания, сообщил, что получил ранения в результате провокации противника в Кяльбаджаре. Отвечая на вопросы прокурора Вюсала Абдуллаева, он сообщил, что в результате инцидента несколько человек погибли и некоторые получили ранения.

Потерпевший Джейхун Мамедли сообщил, что получил ранения в результате обстрела противника во время эвакуации раненых в Кяльбаджаре. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он заявил, что несмотря на наличие на автомобиле скорой помощи отличительного знака, по нему открыли огонь. Также пострадали и другие люди, находившиеся рядом с ним во время инцидента.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Неймат Абдуллаев сообщил, что получил ранения в результате обстрела, открытого остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Ханкенди.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Бахтияр Самедли заявил, что был ранен в результате вражеского обстрела в Ханкенди.

Агагусейн Гаджиев сообщил, что он, Тарлан Джаббаров и Садиг Гасымлы получили ранения в результате вражеского обстрела в Ханкенди.

Мухаммед Гусейнов в своих показаниях отметил, что получил ранения в результате вражеской провокации на ханкендинском направлении. Отвечая на вопросы начальника отдела по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он сообщил, что в ходе инцидента также получили ранения Вагиф Салманов и Али Мустафаев.

Потерпевший Фарид Имамалиев в своем показании сообщил, что получил ранение в результате вражеского огня на ходжавендском направлении. Он добавил, что Авез Аббасов погиб, а несколько других получили ранения в ходе инцидента.

Чингиз Пашаев в своем показании сообщил, что получил ранение в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском районе.

Ильяс Мехдиев заявил, что получил ранение в результате вражеской провокации в Ходжавендском районе.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Рамал Рустамов сообщил, что получил ранения в результате обстрела остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Агдере.

Из показаний Наджафали Мовсумова, Рамиза Сулейманова и Шахина Джабиева выяснилось, что они получили ранения в результате провокаций противника на ханкендинском направлении.

Джейхун Гасанов сообщил, что получил ранения в результате огня, открытого противником в Лачине.

Потерпевшие Гусейн Ахундов, Сеймур Алиев и Эльвин Ахмедов сообщили, что получили ранения на агдеринском направлении в результате вражеской провокации.

Муса Оруджев в своих показаниях отметил, что получил ранения в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на ханкендинском направлении.

Турал Гулиев сообщил, что получил ранения в результате вражеской провокации в Агдаме.

Махиреддин Намазов сообщил, что получил ранения в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Ходжавенде. В результате инцидента несколько человек погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Санан Фарзалиев сообщил, что автомобиль, которым он управлял в Лачине, был поврежден в результате обстрела с противоположной стороны. Во время инцидента пострадали несколько человек, находившихся рядом.

Мурад Гаджиев сообщил, что получил ранение в результате вражеского обстрела в Лачинском районе.

Ягубали Сафаров сообщил, что получил ранение в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником на ханкендинском направлении. В результате инцидента погиб один человек, находившийся поблизости, и несколько получили ранения.

Джаваншир Халилов сообщил, что он и несколько человек, находившихся рядом, получили ранения в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Агдаме.

Немат Нури сообщил, что получил ранение в результате вражеского огня на агдамско-агдеринском направлении.

Фархин Теймуров, Рустам Алиев, Гасан Алиев, Азер Газахов, Шукюр Джамалов, Джафар Меликов, Турал Халилов, Гусейн Мехдизаде, Кямал Мусаев, Сабухи Алиев, Сеймур Ибрагимов, Рамиз Назаров, Ульфат Алиев, Имран Мурсалов, Рашад Исмаилов, Вугар Аббасов и Кямран Кязымов в своих показаниях сообщили, что получили ранения в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на различных направлениях наших суверенных территорий.

Потерпевший Тогрул Гумбатзаде отметил, что получил ранения в результате огня, открытого остатками армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на агдеринском направлении. Он добавил, что в ходе инцидента пострадали еще несколько человек.

Афган Зейналов сообщил, что получил ранения в результате вражеской провокации на агдамском направлении, а Гусейн Амиров и Санан Рзаев - на агдеринском.

Очередное заседание суда назначено на 30 сентября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

