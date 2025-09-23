В Баку таксистов проверили на знание этики и законов

23 сентября состоялся очередной экзамен для водителей легковых такси, прошедших специальную подготовку.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамен проводился в электронном формате на компьютере, его длительность составила 1 час. Кандидатам были созданы все необходимые условия для демонстрации своих знаний. Они могли ознакомиться с результатами сразу после завершения экзамена или по истечении отведённого времени. Результаты также будут опубликованы на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.

Отмечается, что для участия в экзамене зарегистрировался 1561 кандидат, из которых явились 1509. По итогам экзамена 1300 кандидатов успешно справились с заданиями.

Кандидатам было предложено 20 тестовых заданий, охватывающих программу специальной подготовки, разработанную Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Задания касались этического поведения водителей и нормативно-правовых актов, регулирующих пассажирские перевозки. Кандидаты, набравшие 10 и более баллов, считаются успешно сдавшими экзамен и получат сертификат, действительный в течение 7 лет. О датах выдачи сертификатов будет объявлено дополнительно.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать 24 и 25 сентября с 14:00 до 17:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица С.С. Ахундова, 50.