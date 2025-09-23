 В рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума подписаны документы по многомиллиардным проектам | 1news.az | Новости
First News Media22:00 - Сегодня
В Баку под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся I Азербайджанский международный инвестиционный форум на тему «Укрепление связей Восток-Запад, Север-Юг в условиях фрагментированной глобальной экономики».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, форум был организован Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), стратегическим партнерством аналитического центра The European House – Ambrosetti, а также при организационной поддержке Euronews и туристической зоны Sea Breeze.

В мероприятии приняли участие около 1000 человек, включая высокопоставленных официальных лиц из разных стран, представителей бизнеса, международных инвесторов, ведущих мировых местных и международных компаний, финансовых институтов, аналитических центров, а также местных и зарубежных СМИ.

В рамках форума были подписаны документы по инвестиционным проектам на сумму более 10 млрд долларов США. Из них стоимость проектов, планируемых к реализации в нашей стране в ненефтяном секторе с привлечением иностранных инвестиций, превышает 7 млрд долларов США.

В соответствии с Соглашением о создании совместного предприятия по производству горячебрикетированного железа с высоким содержанием железа, в нашу страну будут вложены иностранные инвестиции на сумму около 700 млн долларов США. Документ был подписан между ООО Daşkesan Demir Filiz и инвестиционной компанией Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited.

С компанией ACWA Power (Саудовская Аравия) подписано Соглашение о государственно-частном партнерстве на сумму 407 млн долларов США, финансируемое за счет иностранных инвестиций, о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации опреснительной установки на Каспийском море. Этот проект является первым пилотным проектом, запланированным Министерством экономики для реализации в нашей стране в рамках государственно-частного партнерства.

Министерство экономики и Modon Holding Объединенных Арабских Эмиратов подписали Соглашение о сотрудничестве по разработке концепции «Город в городе» (City within a City). Концепция общей стоимостью около 5 млрд долларов США предусматривает создание современной прибрежной зоны вокруг озера Беюкшор, включающей объекты здравоохранения, торговли, образования и гостиничного хозяйства.

Министерство экономики и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандумы о взаимопонимании по повышению потенциала государственно-частного партнерства, Министерство экономики и компании MAN Truck & Bus SE и Improtex Trucks & Buses — о производстве электробусов в Азербайджане, Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики и China Datang Overseas Investment Co — о создании в Азербайджане Промышленного парка зеленой энергетики. Между Всемирным экономическим форумом и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO был подписан Договор об ассоциированном партнерстве (членстве). Азербайджанский фонд развития бизнеса (ABIF) и ООО Basalt Group подписали Соглашение о совместном участии по созданию ООО «Научно-производственное объединение Azerbazalt», ABIF и ООО ARGS Holding подписали Соглашение о совместном участии по инвестированию в уставный капитал ЗАО AzerFloat, а ООО EEL Electric и ABB Group подписали Контракт на установку модульных панельных систем.

Меморандумы о взаимопонимании, подписанные между туристической зоной See Breeze Resort и такими партнерами, как Crowne Plaza Hotels & Resorts by IHG, MEAIT and Rixos, Radisson Blue, Digital Residence, Sana Hospital Group и Don Agro Intl, предусматривают привлечение в нашу страну иностранных инвестиций на общую сумму 500 млн долларов США.

Подписанные в рамках форума документы и достигнутые соглашения демонстрируют открытую и стабильную экономическую среду Азербайджана для иностранных инвестиций, а также позицию страны как надежного партнера для стратегических проектов и долгосрочного сотрудничества. Масштабные инвестиции не только подтверждают инвестиционную привлекательность Азербайджана, но и ускоряют инновации и трансфер технологий, открывая новые возможности для достижения целей устойчивого развития.

В рамках мероприятия было подписано Соглашение о покупке акций между SOCAR и компаниями Italiana Petroli S.p.A. и MIP S.p.A.. Соглашение внесет значительный вклад в укрепление роли Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, расширение прямого доступа к европейскому рынку, цепочки создания стоимости и усиление логистических преимуществ. Это сотрудничество, демонстрирующее растущую силу Азербайджана как международного инвестора, является ярким примером доверия к глубоким знаниям и опыту SOCAR.

В рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума подписаны документы по многомиллиардным проектам

