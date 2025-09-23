МЧС Азербайджана обратилось к водителям

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к водителям транспортных средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на министерство, в связи с окончанием сезона летних отпусков и началом нового учебного года на городских дорогах наблюдается большая загруженность.

«Такая ситуация создаёт трудности для движения и своевременного прибытия на место происшествия спецтехники, включая пожарные и спасательные автомобили, которые спешат по вызову. В частности, некоторые водители не уступают дорогу машинам МЧС, что препятствует оперативному устранению последствий пожаров, аварий и других происшествий, а также минимизации возможного ущерба», - говорится в сообщении.

МЧС призывает водителей немедленно уступать дорогу пожарным и спасательным машинам на дорогах.

Напомним, что водители, которые не уступают дорогу пожарным и спасательным автомобилям, не только несут юридическую ответственность, предусмотренную законодательством, но и моральную ответственность, так как создают серьёзные трудности для своевременного прибытия на место происшествия, предотвращения аварии и, самое главное, спасения жизни людей.