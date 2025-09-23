Сильные дожди прошли по всему Азербайджану

На территории страны местами прошли ливневые дожди с грозами.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, количество выпавших осадков составило: в Огузе - 12 мм, в Лерике - 9 мм, в Шамахе - 8 мм, в Шеки (Кишчай) - 7 мм, а также до 3 мм в Гёйгёле, Исмаиллы, Нефтчале, Астаре, Ярдымлы, Лянкяране, Джалилабаде, Билясуваре, Бейлягане, Имишли, Агдаме, Дашкесане, Гядабее, Сабирабаде, Джоджуг Марджанлы, Товузе, Джульфе, Гобустане, Барде и Зардабе.

В Дашкесане, Грызе и Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 200 метров.