Эльчин Амирбеков: Азербайджан и Армения вступают в новую историческую эпоху

После парафирования текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в прошлом месяце две страны вступают в новую историческую эпоху в регионе Южного Кавказа, заявил в интервью австрийскому агентству APA представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«Однако до подписания окончательного мирного соглашения необходимо убедиться, что правовая база обеих стран соответствует его духу. Это также согласовано с армянской стороной», - добавил Амирбеков. В частности, он сослался на «проблемы» с действующей конституцией Армении, преамбула которой включает территориальные претензии в отношении Карабаха.

Как отметил дипломат, мирное соглашение, которое будет подписано с Арменией, предусматривает взаимный отказ от территориальных претензий. «У нас очень хорошие шансы на долгосрочный мир и стабильность в регионе», — оптимистично заявил он.

Амирбеков сказал, что поскольку Армения и Азербайджан унаследовали этот конфликт от Советского Союза и никогда не жили в мире друг с другом с момента его распада в 1991 году, между двумя странами пока существует дефицит доверия, и эту проблему необходимо решить.