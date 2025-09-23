Эльчин Амирбеков: От Зангезурского коридора выиграют все

От реализации Зангезурского коридора выиграют все, заявил в интервью австрийскому агентству APA представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он охарактеризовал как важный шаг запланированное строительство 43-километровой автомобильной и железнодорожной линии на территории Армении, которая должна соединить Азербайджан с Нахчываном.

«Мы говорим не только о соединении двух частей Азербайджана, но и о соединении Армении с Азербайджаном, а также Азии с Европой», — сказал представитель азербайджанского президента.

Австрийское издание отметило, что в определенных кругах Ирана существуют опасения и недовольство по поводу потенциально контролируемого США маршрута непосредственно на ирано-армянской границе, который также затрагивает иранский экспортный маршрут через Армению.

«Это мирный проект, от которого выиграют все в регионе, при наличии политической воли», — прокомментировал Амирбеков критику со стороны Ирана.