Эльчин Амирбеков: Азербайджан продолжит многовекторную внешнюю политику

Азербайджан продолжит многовекторную внешнюю политику, начатую после обретения независимости в 1991 году.

Об этом заявил в интервью австрийскому агентству APA представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«В наших интересах поддерживать добрососедские и стабильные отношения не только с нашими ближайшими соседями, но и с основными международными игроками», – пояснил он.

Как отметил Амирбеков, хотя Азербайджан участвует в программе НАТО «Партнёрство ради мира» с 1994 года, республика никогда не выражала желания вступить в альянс.

Относительно заявлений российских телевизионных пропагандистов, недавно пригрозивших на фоне охлаждения отношений между Баку и Москвой военными действиями Азербайджану, дипломат указал, что для его страны важна только позиция президента и правительства России.