Представитель Президента Азербайджана не видит будущего у ОБСЕ

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью австрийскому агентству APA подверг критике базирующуюся в Вене Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он отметил, что созданная под эгидой ОБСЕ Минская группа, распущенная резолюцией от 1 сентября этого года, на протяжении 28 лет безуспешно пыталась посредничать в урегулировании карабахского конфликта.

Амирбеков заявил, что, учитывая геополитическое противостояние между государствами-участниками ОБСЕ, в настоящее время достижение согласия в рамках этой организации, основанной на консенсусе, практически невозможно. Он подчеркнул: «Если у всех государств-членов не будет общего мнения о том, как эта организация сможет выжить, мне трудно предсказать её будущее». Дипломат видит потенциал ОБСЕ только в экономических, экологических, энергетических и транспортных вопросах.