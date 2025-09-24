Рубио заявил, что Трамп привел к прекращению конфликта между Азербайджаном и Арменией

Президент США Дональд Трамп привел к прекращению конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью программе Fox and Friends.

«Я думаю, что он вложил больше времени и энергии в мирные предложения и мирные инициативы, чем кто-либо другой в мире, и добился наибольшего успеха, чем кто-либо другой в мире. Его заслуги не так велики, но давайте не будем забывать, что в Демократической Республике Конго и Руанде шла война; именно президент был её посредником. В Азербайджане и Армении – именно президент к этому привёл. В Таиланде и Камбодже – именно президент положил этому конец. Индия и Пакистан…» - отметил Рубио.

