 Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

First News Media18:20 - Сегодня
Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом он сказал во время выступления на официальном приеме, проведенном 23 сентября в Нью-Йорке в связи с 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я действительно горжусь Вами. Вы очень прекрасный человек", - отметил президент США.

Трамп подчеркнул, что для него честь быть вместе с участниками приема:

"С некоторыми из вас мы встретились в кабинете. Я знаю многих из вас. Вы удивительные люди. Вы лидеры самого высокого уровня. То, что вы делаете, восхитительно. Подумайте, вы руководите странами, где живут миллионы людей. И вы являетесь лидерами мирового масштаба. Вот почему вы здесь. Я хочу, чтобы вы знали, что для меня большая честь быть с вами. Я с нетерпением жду возможности пожать вам руку. Мы вместе получим удовольствие от этой работы. Мы будем жить в спокойном мире".

Поделиться:
890

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным ...

Политика

Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

Xроника

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ...

Точка зрения

На пересечении путей: Азербайджан в центре стратегии Среднего коридора

Политика

Президент Албании поблагодарил Президента Ильхама Алиева за достигнутый мир с Арменией

В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО

Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

Исхак Дар: Пакистан и Азербайджан привержены укреплению и углублению партнерства - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Трамп: Я остановил 7 конфликтов, в том числе между Арменией и Азербайджаном

Завершился визит президента Руанды в Азербайджан

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей

Последние новости

В Нью-Йорке проходит встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио

Сегодня, 21:00

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором Ares Managemen - ФОТО

Сегодня, 20:40

Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие

Сегодня, 20:20

В Баку пройдет 2-ой форум AZHAB

Сегодня, 20:05

Президент Албании поблагодарил Президента Ильхама Алиева за достигнутый мир с Арменией

Сегодня, 19:45

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Болгарии - ФОТО

Сегодня, 19:32

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом Португалии - ФОТО

Сегодня, 19:30

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США

Сегодня, 19:27

Архиепископа Аджапахяна признали виновным в призывах к свержению власти - ВИДЕО

Сегодня, 19:20

В Азербайджане мать избивала и издевалась над ребенком на камеру - ФОТО

Сегодня, 19:05

В Имишлинском районе произошло массовое отравление

Сегодня, 18:50

В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО

Сегодня, 18:35

Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

Сегодня, 18:20

Украина ударила по НПЗ, нефтеперекачке и производству дронов в РФ

Сегодня, 18:05

Живодер в Баку содрал кожу с кошки

Сегодня, 17:51

Как будут сдавать экзамены в вузы в следующем году?

Сегодня, 17:31

Трамп: Дети не нуждаются в вакцинах от гепатита В - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

В WhatsApp запустили переводы сообщений

Сегодня, 17:25

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме по случаю 80-й сессии ГА ООН - ФОТО

Сегодня, 16:55

Кадровые перестановки в Агентстве продовольственной безопасности

Сегодня, 16:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30