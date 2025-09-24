Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек
Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сообщает Report, об этом он сказал во время выступления на официальном приеме, проведенном 23 сентября в Нью-Йорке в связи с 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.
"Я действительно горжусь Вами. Вы очень прекрасный человек", - отметил президент США.
Трамп подчеркнул, что для него честь быть вместе с участниками приема:
"С некоторыми из вас мы встретились в кабинете. Я знаю многих из вас. Вы удивительные люди. Вы лидеры самого высокого уровня. То, что вы делаете, восхитительно. Подумайте, вы руководите странами, где живут миллионы людей. И вы являетесь лидерами мирового масштаба. Вот почему вы здесь. Я хочу, чтобы вы знали, что для меня большая честь быть с вами. Я с нетерпением жду возможности пожать вам руку. Мы вместе получим удовольствие от этой работы. Мы будем жить в спокойном мире".