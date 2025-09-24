В Азербайджане мать избивала и издевалась над ребенком на камеру - ФОТО

Полиция и органы опеки отреагировали на видео, на котором 24-летняя женщина из Бардинского района издевается над своим 7-летним сыном в прямом эфире TikTok.

Как передает 1news.az, на кадрах, которые быстро распространились в сети, видно, как мать наносит ребёнку побои, использует нецензурные выражения и имеет вредные привычки прямо в его присутствии.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с правоохранительными органами немедленно начал расследование. Мать доставили в полицию, где был составлен протокол. Дело уже направлено в суд для принятия решения.

Ребёнка поместили в больницу для обследования, а затем - в государственное детское учреждение. Также, согласно статье 68 Семейного кодекса Азербайджана, местная исполнительная власть инициировала процедуру по ограничению родительских прав матери.