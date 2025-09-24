В Гядабейе перевернулся автобус с учителями, есть пострадавшие

В ДТП с участием автобуса, перевозившего учителей, в Гядабейском районе пострадали по меньшей мере восемь человек.

Как сообщает Report, водитель транспортного средства, двигаясь по трассе Гянджа-Гядабей, потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

Согласно информации, в аварии пострадали не менее восьми преподавателей.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.