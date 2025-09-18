Хирург без лицензии нашел способ вернуться к практике - ФОТО

Известный врач Дильгам Магеррамов, чьё имя не включено в список пластических хирургов, имеющих разрешение на работу, нашёл новый способ вернуться к практике.

Как стало известно Qafqazinfo, Д.Магеррамов принял участие в экзамене на поступление в резидентуру, который проводился для иностранных граждан в Азербайджанском медицинском университете. Интерес вызвал тот факт, что он оказался среди 41 кандидата, подавшего документы на различные специальности. Д.Магеррамов и другие кандидаты сдали только экзамен по азербайджанскому языку, после чего были допущены к конкурсу.

Ранее не сообщалось о том, что Д.Магеррамов является гражданином другой страны. Неизвестно, гражданином какой именно страны он является.

Также утверждается, что Д.Магеррамов, который учился в Азербайджанском международном университете, вообще не имеет хирургического образования. Напомним, что Д.Магеррамов был одним из врачей, чьё имя чаще всего упоминалось в скандале вокруг пластических хирургов, который начался в октябре прошлого года.

После проведения операций многим известным личностям в клинике «Baku Medical Plaza», Д.Магеррамову было запрещено заниматься пластической хирургией. Это произошло после того, как Министерство здравоохранения опубликовало список врачей, имеющих разрешение на практику в области пластической хирургии, и его имени в этом списке не оказалось. Тогда Д.Магеррамов заявил, что удивлён этим решением и что его имя будет добавлено в список в ближайшее время, но этого так и не произошло.

Между тем, следует отметить, что экзамены в резидентуру для граждан Азербайджана в АМУ считаются одними из самых сложных. Иностранные граждане допускаются к конкурсу только после проверки их языковых знаний. Сообщается, что результаты экзаменов будут объявлены в ближайшие дни.

Стоит также отметить, что супруга Д.Магеррамова, Наргиз Ахмедова, также является пластическим хирургом, и её имени в упомянутом списке тоже нет.

Читайте по теме:

Десять пластических хирургов, включая Севиндж Гейдарову, лишены лицензий на практику - ФОТО

Фальшивые косметологи и пластические хирурги в Азербайджане: Идет расследование, кто понесет наказание? - ВИДЕО

В Азербайджане начата проверка относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов

Лицензия пластического хирурга, проводившего прямую трансляцию во время операции, аннулирована - ВИДЕО