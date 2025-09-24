Первые делегации III Игр стран СНГ прибыли в Азербайджан - ФОТО

Делегации, которые примут участие в III Играх стран СНГ, начали прибывать в Азербайджан.

Как передает 1news.az, сегодня ночью первая группа спортсменов из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Они будут выступать в таких видах спорта, как футбол, настольный теннис, стрельба из лука и самбо.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили представители Организационного комитета III Игр стран СНГ и журналисты.

После приземления в Баку спортсмены сразу отправились в города, где будут проходить соревнования.