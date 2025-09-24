 Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке»

First News Media12:37 - Сегодня
Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке»

Первая в стране цифровая банковская платформа Birbank, которая стала неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей, реализовала новшество, имеющее историческое значение для финансовой инклюзии в Азербайджане.

В Международный день жестовых языков в Азербайджане впервые в банковском секторе был запущен сервис «Видеозвонок на жестовом языке» в мобильном приложении Birbank для клиентов с нарушениями слуха и речи.

Это нововведение устраняет один из наиболее фундаментальных барьеров для клиентов с нарушениями слуха и речи и делает платформу с более чем тремя миллионами пользователей по-настоящему доступной для всех.

Тем самым Birbank подтверждает свое лидерство и социальную ответственность, превращая финансовую свободу в неотъемлемое право каждого. Теперь для десятков тысяч граждан банковские операции перестают быть сложным процессом, зависящим от помощи третьих лиц, и становятся свободным и прямым общением на родном языке.

Для получения услуги клиентам с нарушениями слуха и речи достаточно зайти в специальный раздел мобильного приложения Birbank и совершить конфиденцированный и безопасный видеозвонок.

Через прямой и беспрепятственный канал связи клиенты могут в будние дни с 09:00 до 18:00 получать информацию о банковских услугах, а также делиться своими предложениями и вопросами. Особо стоит отметить, что сотрудники, предоставляющие эту услугу, прошли трехмесячное интенсивное обучение жестовому языку для профессионального и свободного общения с клиентами. В этот период также были организованы 72-часовые курсы по изучению жестового языка для сотрудников банка, добровольно изъявивших желание пройти обучение у профессиональных специалистов.

Председатель Правления и Главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов поделился своими мыслями по этому поводу на своей странице в социальных сетях: «Сегодня мы объединили силу технологий с человеческим фактором и устранили одно из самых серьезных препятствий для наших клиентов с нарушениями слуха и речи. Впервые в Азербайджане сервис «Видеозвонок на жестовом языке» стал доступен в мобильном приложении Birbank. Мы верим, что этой инициативой мы внесем вклад в развитие культуры инклюзивного обслуживания не только в банковской сфере, но и во всей стране, а также вдохновим другие организации присоединиться к нам на этом пути».

Ссылка для просмотра видео: www.b-b.az/bbss

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

На правах рекламы

Поделиться:
203

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Общество

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует ...

Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного ...

Точка зрения

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Общество

Ильхаме Эльшадгызы вынесен приговор

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Азербайджане появились пригласительные на траурные церемонии - Цены - ФОТО - ВИДЕО

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

Последние новости

Сулейманлы сыграет на Кубке мира

Сегодня, 14:20

Ильхаме Эльшадгызы вынесен приговор

Сегодня, 14:15

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Сегодня, 14:00

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

Сегодня, 13:47

Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

Сегодня, 13:35

Обвал в Бангкоке: гигантская воронка прямо в центре дороги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Суд вынес приговор тренеру, обвиняемому в убийстве 7-летнего мальчика

Сегодня, 13:15

Баку примет тренировочный лагерь по художественной гимнастике

Сегодня, 13:08

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума

Сегодня, 13:03

Тайфун «Рагаса» набирает силу: почти 2 миллиона человек эвакуированы - ФОТО

Сегодня, 13:00

В Норвегии задержали трех подозреваемых в подготовке взрыва в Осло

Сегодня, 12:50

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Сегодня, 12:43

Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке»

Сегодня, 12:37

Глава Nvidia: «ИИ заменит программистов и маркетологов, но не электриков и строителей» - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Делегации стран - членов ОИС посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:20

В ООН объяснили причину остановки эскалатора с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Азербайджане за избиение ученика и уборщицы уволен представитель школы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:00

Таджикистан определил знаменосца на открытии Игр СНГ

Сегодня, 11:55

В Баку при пожаре в доме эвакуированы 44 человека, есть пострадавшие

Сегодня, 11:40

В Зардабе задержаны организаторы наркотрафика

Сегодня, 11:35
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30