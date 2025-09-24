Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке»

Первая в стране цифровая банковская платформа Birbank, которая стала неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей, реализовала новшество, имеющее историческое значение для финансовой инклюзии в Азербайджане.

В Международный день жестовых языков в Азербайджане впервые в банковском секторе был запущен сервис «Видеозвонок на жестовом языке» в мобильном приложении Birbank для клиентов с нарушениями слуха и речи.

Это нововведение устраняет один из наиболее фундаментальных барьеров для клиентов с нарушениями слуха и речи и делает платформу с более чем тремя миллионами пользователей по-настоящему доступной для всех.

Тем самым Birbank подтверждает свое лидерство и социальную ответственность, превращая финансовую свободу в неотъемлемое право каждого. Теперь для десятков тысяч граждан банковские операции перестают быть сложным процессом, зависящим от помощи третьих лиц, и становятся свободным и прямым общением на родном языке.

Для получения услуги клиентам с нарушениями слуха и речи достаточно зайти в специальный раздел мобильного приложения Birbank и совершить конфиденцированный и безопасный видеозвонок.

Через прямой и беспрепятственный канал связи клиенты могут в будние дни с 09:00 до 18:00 получать информацию о банковских услугах, а также делиться своими предложениями и вопросами. Особо стоит отметить, что сотрудники, предоставляющие эту услугу, прошли трехмесячное интенсивное обучение жестовому языку для профессионального и свободного общения с клиентами. В этот период также были организованы 72-часовые курсы по изучению жестового языка для сотрудников банка, добровольно изъявивших желание пройти обучение у профессиональных специалистов.

Председатель Правления и Главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов поделился своими мыслями по этому поводу на своей странице в социальных сетях: «Сегодня мы объединили силу технологий с человеческим фактором и устранили одно из самых серьезных препятствий для наших клиентов с нарушениями слуха и речи. Впервые в Азербайджане сервис «Видеозвонок на жестовом языке» стал доступен в мобильном приложении Birbank. Мы верим, что этой инициативой мы внесем вклад в развитие культуры инклюзивного обслуживания не только в банковской сфере, но и во всей стране, а также вдохновим другие организации присоединиться к нам на этом пути».

Ссылка для просмотра видео: www.b-b.az/bbss

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

На правах рекламы