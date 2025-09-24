Делегации стран - членов ОИС посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Находящиеся с визитом в Азербайджане министры труда и делегации стран – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) побывали на Аллее почетного захоронения, где посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, была отдана дань уважения памяти великого лидера, к его могиле возложены венок и цветы.

Также с глубоким уважением была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем гости посетили Шехидляр хиябаны и почтили память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет нашей страны, возложили цветы к их могилам. Также был возложен венок к монументу «Вечный огонь».