 Экс-чиновник Росимущества найден мертвым в туалете консульства Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Экс-чиновник Росимущества найден мертвым в туалете консульства Армении

First News Media11:15 - Сегодня
Экс-чиновник Росимущества найден мертвым в туалете консульства Армении

Сбежавший ранее из здания суда экс-чиновник Росимущества Борис Авакян найден мертвым.

Его обнаружили 24 сентября в туалете консульства Армении в Петербурге. Авакяну было 43 года.

Telegram-канал SHOT утверждает, что Авакян покончил с собой, заперевшись в уборной.

Мужчина был фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд руб.

Вчера, 23 сентября, Кронштадтский районный суд должен был вынести ему приговор. Во время перерыва Авакян попросил конвоиров выйти покурить и сбежал. Он спрятался в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова.

Чиновника объявили в федеральный розыск. Авакян лично подтвердил, что находится в консульстве.

Он рассказал, что за последний месяц его несколько раз задерживали для проверки документов, поскольку Армения объявила его в розыск по статьям о незаконном пересечении границы и отмывании денег.

Авакян выразил желание быть экстрадированным на родину для прохождения следствия и суда.

Уголовное дело в отношении Авакяна было возбуждено в 2024 году, всего по нему проходит 21 человек.

В августе 2025 года экс-чиновник Росимущества заключил контракт с Минобороны для участия в «СВО», что послужило основанием для приостановления судебного производства. Однако 23 сентября поступило ходатайство о его возобновлении, так как Авакян расторгнул контракт.

Первое уголовное дело против него было возбуждено еще в 2016 году по статье о контрабанде, но тогда он сумел скрыться в Армении, и впоследствии основания для уголовного преследования были пересмотрены.

В 2018 году Авакян публично отказался от российского гражданства. Его повторно задержали в Петербурге 18 сентября 2025 года.

Источник: RTVI

Поделиться:
385

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Общество

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует ...

Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного ...

Точка зрения

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Армения

Экс-чиновник Росимущества найден мертвым в туалете консульства Армении

Пашинян: Нынешняя Конституция Армении - навязанная повестка дня

Серж Саргсян ответил Пашиняну цитатами Марка Твена и Альберт Эйнштейна

Пашинян заявил, что цель властей Армении - обеспечение стандартов ЕС

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Армении уволен командующий погранвойсками СНБ

Доклад по расследованию обстоятельств 44-дневной войны может быть рассмотрен в Армении в конце октября

Пашинян: отношения Армении с Россией трансформируются

Пашинян допустил переброску оружия по «маршруту Трампа» на взаимной основе

Последние новости

Сулейманлы сыграет на Кубке мира

Сегодня, 14:20

Ильхаме Эльшадгызы вынесен приговор

Сегодня, 14:15

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Сегодня, 14:00

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

Сегодня, 13:47

Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

Сегодня, 13:35

Обвал в Бангкоке: гигантская воронка прямо в центре дороги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Суд вынес приговор тренеру, обвиняемому в убийстве 7-летнего мальчика

Сегодня, 13:15

Баку примет тренировочный лагерь по художественной гимнастике

Сегодня, 13:08

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума

Сегодня, 13:03

Тайфун «Рагаса» набирает силу: почти 2 миллиона человек эвакуированы - ФОТО

Сегодня, 13:00

В Норвегии задержали трех подозреваемых в подготовке взрыва в Осло

Сегодня, 12:50

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Сегодня, 12:43

Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке»

Сегодня, 12:37

Глава Nvidia: «ИИ заменит программистов и маркетологов, но не электриков и строителей» - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Делегации стран - членов ОИС посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:20

В ООН объяснили причину остановки эскалатора с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Азербайджане за избиение ученика и уборщицы уволен представитель школы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:00

Таджикистан определил знаменосца на открытии Игр СНГ

Сегодня, 11:55

В Баку при пожаре в доме эвакуированы 44 человека, есть пострадавшие

Сегодня, 11:40

В Зардабе задержаны организаторы наркотрафика

Сегодня, 11:35
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30