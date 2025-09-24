Экс-чиновник Росимущества найден мертвым в туалете консульства Армении

Сбежавший ранее из здания суда экс-чиновник Росимущества Борис Авакян найден мертвым.

Его обнаружили 24 сентября в туалете консульства Армении в Петербурге. Авакяну было 43 года.

Telegram-канал SHOT утверждает, что Авакян покончил с собой, заперевшись в уборной.

Мужчина был фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд руб.

Вчера, 23 сентября, Кронштадтский районный суд должен был вынести ему приговор. Во время перерыва Авакян попросил конвоиров выйти покурить и сбежал. Он спрятался в консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова.

Чиновника объявили в федеральный розыск. Авакян лично подтвердил, что находится в консульстве.

Он рассказал, что за последний месяц его несколько раз задерживали для проверки документов, поскольку Армения объявила его в розыск по статьям о незаконном пересечении границы и отмывании денег.

Авакян выразил желание быть экстрадированным на родину для прохождения следствия и суда.

Уголовное дело в отношении Авакяна было возбуждено в 2024 году, всего по нему проходит 21 человек.

В августе 2025 года экс-чиновник Росимущества заключил контракт с Минобороны для участия в «СВО», что послужило основанием для приостановления судебного производства. Однако 23 сентября поступило ходатайство о его возобновлении, так как Авакян расторгнул контракт.

Первое уголовное дело против него было возбуждено еще в 2016 году по статье о контрабанде, но тогда он сумел скрыться в Армении, и впоследствии основания для уголовного преследования были пересмотрены.

В 2018 году Авакян публично отказался от российского гражданства. Его повторно задержали в Петербурге 18 сентября 2025 года.

Источник: RTVI