Таджикистан определил знаменосца на открытии Игр СНГ

Команда Таджикистана будет представлена на Играх СНГ в Азербайджане делегацией из 208 человек.

Среди них будут 142 спортсмена. Они будут соревноваться в восемнадцати дисциплинах. В состав делегации также вошли 59 тренеров и официальных лиц, а также 7 представителей СМИ.

На церемонии открытия знаменосцем команды стала чемпионка Азии по дзюдо среди кадетов, бронзовый призер турнира «Большого шлема» Мадина Курбонзода.

Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.

Ниджат