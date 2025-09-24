Распространены кадры тяжелого ДТП на проспекте Бабека - ВИДЕО

Распространены кадры тяжелого дорожно-транспортного происшествия на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, видео распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Отмечается, что причиной аварии стало нарушение водителем правил маневрирования.

«Эта авария, зафиксированная на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади, показала, насколько опасным является нарушение правил маневрирования. Другие водители должны извлечь урок из этого происшествия, в котором погиб водитель. Наблюдения показывают, что часть водителей во время движения неправильно маневрируют или, выполняя манёвр, полагают, что просто включив световые сигналы, они получают преимущество. К сожалению, таким образом они создают риск аварии для себя и для других транспортных средств.

Что нужно делать?

Каждый водитель должен ознакомиться со статьёй 42 Закона «О дорожном движении» и уделять особое внимание указанным в ней правилам. Так, водитель перед началом движения, перестроением, поворотом, обгоном и остановкой должен подать соответствующий сигнал поворота с помощью внешних световых сигналов, а при их отсутствии или неисправности - с помощью сигналов рукой. При этом манёвр должен быть безопасным и не создавать помех для других участников движения.

При перестроении водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся в том же направлении, не меняя его. Если транспортные средства, движущиеся в одном направлении, одновременно перестраиваются, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа от него.

В то же время, при повороте направо, транспортное средство должно двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части.

Центр интеллектуального управления транспортом призывает водителей соблюдать правила и быть внимательными на дорогах».