В Азербайджане участились случаи подделки морских документов

В последнее время отмечается рост случаев подделки морских документов, выдаваемых Государственным морским и портовым агентством (DDLA).

Подобные действия не только являются нарушением закона, но и наносят ущерб выполнению международных обязательств Азербайджана в данной сфере, создавая серьёзные риски для безопасности мореплавания, человеческой жизни и морской среды, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и транспорта.

В ходе расследований, проведённых в 2024–2025 годах, был выявлен 21 поддельный документ, принадлежащий 14 лицам. Среди них 8 документов - сертификаты (дипломы), 13 - свидетельства о специальной подготовке.

з поддельных документов 5 были обнаружены по запросам иностранных судоходных компаний или флаговых государств, а 16 - при обращениях граждан в вышеупомянутое агентство с целью обновления документов или получения новых.

По всем выявленным случаям материалы были переданы в правоохранительные органы. Вопросы борьбы с подделкой морских документов регулируются на международном уровне в соответствии с правилом I/5 Международной конвенции 1978 года о подготовке моряков, выдаче им дипломов и несении вахты с учётом внесённых поправок.

Подчеркивается, что борьба с подделкой морских документов регулируется статьёй 320 Уголовного кодекса АР и статьёй 44.4 Кодекса торгового мореплавания. Кроме того, пункт 1.6 «Положения о сертификации членов экипажа судов транспортного флота АР» определяет полномочия Агентства по принятию соответствующих мер в случае выявления подделки документов.

Отмечается, что с целью предотвращения подделки морских документов и обеспечения прозрачности в этой сфере подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство.

«Использование поддельных документов создаёт серьёзные риски для безопасности мореплавания, социальной защиты моряков, имущества и морской среды. Кроме того, такие случаи могут ослабить позиции Азербайджана в «Белом списке» Международной морской организации, негативно повлиять на международный имидж страны и ограничить возможности азербайджанских моряков работать на иностранных судах», - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства цифрового развития и транспорта.

В соответствии с требованиями Конвенции Международной морской организации, государства - участники обязаны обеспечить заинтересованным сторонам возможность непрерывной и надёжной проверки подлинности выданных ими морских документов. В этой связи на официальном сайте Агентства создан раздел «Проверка сертификатов», который позволяет в любое время проверить подлинность морских документов, выданных Агентством.

Государственное морское и портовое агентство ещё раз напоминает, что подделка морских документов, их незаконное изготовление или использование поддельных документов в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики влечёт уголовную ответственность. И в этой связи Агентство призывает все заинтересованные стороны, особенно моряков, воздерживаться от подобных действий и незамедлительно информировать Агентство при выявлении подобных случаев.