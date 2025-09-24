 В Азербайджане участились случаи подделки морских документов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане участились случаи подделки морских документов

Феликс Вишневецкий11:25 - Сегодня
В Азербайджане участились случаи подделки морских документов

В последнее время отмечается рост случаев подделки морских документов, выдаваемых Государственным морским и портовым агентством (DDLA).

Подобные действия не только являются нарушением закона, но и наносят ущерб выполнению международных обязательств Азербайджана в данной сфере, создавая серьёзные риски для безопасности мореплавания, человеческой жизни и морской среды, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и транспорта.

В ходе расследований, проведённых в 2024–2025 годах, был выявлен 21 поддельный документ, принадлежащий 14 лицам. Среди них 8 документов - сертификаты (дипломы), 13 - свидетельства о специальной подготовке.

з поддельных документов 5 были обнаружены по запросам иностранных судоходных компаний или флаговых государств, а 16 - при обращениях граждан в вышеупомянутое агентство с целью обновления документов или получения новых.

По всем выявленным случаям материалы были переданы в правоохранительные органы. Вопросы борьбы с подделкой морских документов регулируются на международном уровне в соответствии с правилом I/5 Международной конвенции 1978 года о подготовке моряков, выдаче им дипломов и несении вахты с учётом внесённых поправок.

Подчеркивается, что борьба с подделкой морских документов регулируется статьёй 320 Уголовного кодекса АР и статьёй 44.4 Кодекса торгового мореплавания. Кроме того, пункт 1.6 «Положения о сертификации членов экипажа судов транспортного флота АР» определяет полномочия Агентства по принятию соответствующих мер в случае выявления подделки документов.

Отмечается, что с целью предотвращения подделки морских документов и обеспечения прозрачности в этой сфере подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство.

«Использование поддельных документов создаёт серьёзные риски для безопасности мореплавания, социальной защиты моряков, имущества и морской среды. Кроме того, такие случаи могут ослабить позиции Азербайджана в «Белом списке» Международной морской организации, негативно повлиять на международный имидж страны и ограничить возможности азербайджанских моряков работать на иностранных судах», - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства цифрового развития и транспорта.

В соответствии с требованиями Конвенции Международной морской организации, государства - участники обязаны обеспечить заинтересованным сторонам возможность непрерывной и надёжной проверки подлинности выданных ими морских документов. В этой связи на официальном сайте Агентства создан раздел «Проверка сертификатов», который позволяет в любое время проверить подлинность морских документов, выданных Агентством.

Государственное морское и портовое агентство ещё раз напоминает, что подделка морских документов, их незаконное изготовление или использование поддельных документов в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики влечёт уголовную ответственность. И в этой связи Агентство призывает все заинтересованные стороны, особенно моряков, воздерживаться от подобных действий и незамедлительно информировать Агентство при выявлении подобных случаев.

Поделиться:
348

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Общество

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует ...

Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного ...

Точка зрения

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Общество

Ильхаме Эльшадгызы вынесен приговор

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

В Баку меняется система работы общественного транспорта

Хирург без лицензии нашел способ вернуться к практике - ФОТО

Последние новости

Сулейманлы сыграет на Кубке мира

Сегодня, 14:20

Ильхаме Эльшадгызы вынесен приговор

Сегодня, 14:15

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Сегодня, 14:00

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

Сегодня, 13:47

Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

Сегодня, 13:35

Обвал в Бангкоке: гигантская воронка прямо в центре дороги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Суд вынес приговор тренеру, обвиняемому в убийстве 7-летнего мальчика

Сегодня, 13:15

Баку примет тренировочный лагерь по художественной гимнастике

Сегодня, 13:08

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума

Сегодня, 13:03

Тайфун «Рагаса» набирает силу: почти 2 миллиона человек эвакуированы - ФОТО

Сегодня, 13:00

В Норвегии задержали трех подозреваемых в подготовке взрыва в Осло

Сегодня, 12:50

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Сегодня, 12:43

Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке»

Сегодня, 12:37

Глава Nvidia: «ИИ заменит программистов и маркетологов, но не электриков и строителей» - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Делегации стран - членов ОИС посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:20

В ООН объяснили причину остановки эскалатора с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Азербайджане за избиение ученика и уборщицы уволен представитель школы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:00

Таджикистан определил знаменосца на открытии Игр СНГ

Сегодня, 11:55

В Баку при пожаре в доме эвакуированы 44 человека, есть пострадавшие

Сегодня, 11:40

В Зардабе задержаны организаторы наркотрафика

Сегодня, 11:35
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30